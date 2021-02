Primetime-Check

Wie liefen «Das große Promibacken» und «Die Rote Kugel» in Woche zwei? Überzeugte «Der Bachelor» bei RTL?



Am Mittwochabend begann die Primetime im Ersten mit dem Dramaund der Sender sicherte sich hiermit bei 2,84 Millionen Zuschauern einen akzeptablen Marktanteil von 9,0 Prozent. Bei der jüngeren Zuschauerschaft schalteten 0,39 Millionen Menschen ein, sodass nur mäßige 4,7 Prozent Markanteil eingefahren wurden. Das Magazinlockte ab 21.45 Uhr schließlich noch 2,07 Millionen Interessenten und verbuchte somit eine maue Quote von 7,6 Prozent. Bei einem Publikum von 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte der Sender einen schwachen Marktanteil von 4,7 Prozent. Das ZDF strahlte den Krimiaus und fuhr hohe 18,4 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 5,78 Millionen Menschen ein. Bei den jüngeren Fernsehenden lag die Sehbeteiligung mit 0,39 Millionen Zuschauern bei annehmbaren 4,7 Prozent. Mit demsank die Reichweite auf 4,57 Millionen Fernsehende und der Sender erzielte gute 16,7 Prozent Marktanteil. Mit 0,68 Millionen Interessenten sowie einer Quote von 8,9 Prozent kam auch bei den Jüngeren ein starkes Ergebnis zustande.RTL strahlte eine Folge der Kuppelshowaus und erreichte damit 2,04 Millionen Menschen sowie 1,27 Millionen Umworbene. Hier wurden mäßige 6,7 und hohe 15,5 Prozent Marktanteil ermittelt. Sat.1 hatte die Backshowim Programm und lockte ein Publikum von 1,91 Millionen Neugierigen, was gute 6,8 Prozent bedeutete. 0,84 Millionen Umworbene fuhren starke 11,2 Prozent Marktanteil ein.Bei ProSieben liefen die Serienund. Die Reichweite ging von 1,17 auf 1,09 und schließlich auf 0,66 Millionen Fernsehende zurück und somit sank auch die Quote von passablen 3,7 Prozent auf akzeptable 3,1 Prozent. Ähnlich sah es bei den Werberelevanten aus, wo der Marktanteil von mäßigen 7,1 zunächst auf 7,6 Prozent stieg und dann auf maue 6,5 Prozent fiel. Bei RTLZWEI liefen in der Primetimeunddie mit 1,01 und 0,64 Millionen Zuschauern erst gute 3,1 und dann annehmbare 2,2 Prozent Marktanteil einfuhren. 0,51 sowie 0,29 Millionen Umworbene bedeuteten zudem hohe 6,2 und maue 3,6 Prozent.Kabel Eins zeigte den Science-Fiction-Film, welcher 1,01 Millionen Filmfans überzeugte. Hier wurde ein gutes Ergebnis von 3,7 Prozent ermittelt. 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige verbuchten zudem sehr starke 7,6 Prozent Marktanteil. VOX schnitt mit der Spielshowrecht passabel ab, denn es schalteten 1,20 Millionen Zuschauer ein, die annehmbare 3,9 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe reichte es mit 0,35 Millionen Jüngeren jedoch nur für eine niedrige Sehbeteiligung von 4,3 Prozent.