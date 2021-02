MTV-Shows werden als Paramount+-Shows neu belebt

US-Fernsehen

Darunter ist unter anderem auch die Reihe «Behind the Music».

Der neue Streamingdienst Paramount+, der nächste Woche CBS All Access ablösen wird, lässt zahlreiche alte Shows wiederauferstehen. Die MTV-Serienundsowie das ehrwürdigevon VH1 sollen als Streaming-Angebote wiederbelebt werden, wie am Mittwochnachmittag bekannt gegeben wurde.Eine neue musikbasierte, ungeschriebene Show ist ebenfalls von Paramount Plus geplant:, die von Dave Grohl von den Foo Fighters und Nirvana inszeniert und von dem Rocker und seiner Mutter moderiert werden wird. Die Serie basiert auf Virginia Hanlon Grohls Buch "From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars" und wird in jeder der sechs Episoden einen anderen Musiker und die Frau, die ihn großgezogen hat, vorstellen."Wir sind begeistert, einige unserer geschichtsträchtigsten und einflussreichsten Musik-Franchises neu zu erfinden, darunter «Behind the Music» und «Yo! MTV Raps», für Paramount+ neu zu erfinden", sagte Bruce Gilmer, ViacomCBS' President of Music, Music Talent, Programming and Events. "Darüber hinaus werden wir mit einigen der größten Namen der Musikindustrie zusammenarbeiten, um exklusive und einzigartige Inhalte auf die Plattform zu bringen", fügte er hinzu und versprach, dass weitere neue, ungeschriebene Shows nach dem Vorbild der Grohls in Planung seien.