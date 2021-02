«Daily Show» soll eine Extra-Ausgabe für Paramount+ liefern

US-Fernsehen

Außerdem kehrt die bekannte Komikerin Amy Schumer zu ViacomCBS zurück.

Paramount Plus wird eine Reihe von Neuauflagen und Spin-Offs etablierter Comedys der MTV Entertainment Group als Teil seines originären Programmangebots anbieten. Der neue Dienst wird Wiederholungen von «Inside Amy Schumer», «The Daily Show With Trevor Noah», «Workaholics», «Reno: 911!» und «Beavis & Butt-head» anbieten.wird mit fünf Specials zurückkehren. Die Sketch-Comedy war von 2013 bis 2016 bei Comedy Central zu sehen. Schumer verließ das Projekt als ihre Filmkarriere Fahrt aufnahm.wird den Gastgeber der «The Daily Show» von Comedy Central in einer ersten Staffel von sechs Episoden auf Paramount+ zeigen, die er auch produzieren wird.«Reno: 911! The Hunt for QAnon» wird als "supersized event" beschrieben, das auf der ursprünglichen Comedy-Serie basiert. «Reno: 911» wurde kürzlich als Kurzserie für Quibi wiederbelebt und erhielt zwei Emmy-Nominierungen für 2020. Ein Film, der auf der Comedy-Central-Serie «Workaholics» basiert, hat ebenfalls grünes Licht erhalten.