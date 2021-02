Siebte «Younger»-Staffel debütiert bei Paramount+

US-Fernsehen

Die letzte Season mit dem Cast wird bereits demnächst starten.

Die siebte und letzte Staffel von Darren Stars, mit Sutton Foster und Hilary Duff in den Hauptrollen, wird zuerst auf Paramount+ debütieren, bevor sie später in diesem Jahr auf TV Land ausgestrahlt wird, gab ViacomCBS bei seiner großen Streaming-Präsentation am Mittwoch bekannt.Für die letzte Staffel, die zwölf Episoden lang ist, gibt es noch keinen festen Premierentermin. Bislang wird sich Paramount+ mit Hulu die Rechte teile. «Younger» wird von Darren Star und Darren Star Productions entwickelt, produziert und geschrieben, Tony Hernandez von JAX Media ist ausführender Produzent. MTV Entertainment Studios produziert ebenfalls.„Mit «Younger» hat Darren Star es wieder einmal geschafft, eine generationsprägende Serie zu erschaffen, die Millionen von Fans gefangen genommen hat, die sich nach mehr sehnen, und wir freuen uns darauf, dies mit der letzten Staffel auf Paramount+ zu honorieren", sagte Chris McCarthy, Präsident der MTV Entertainment Group.