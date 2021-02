ViacomCBS erzielt im vierten Quartal einen Gewinn

Wirtschaft

Der Medienriese ist derzeit vor allem in den Vereinigten Staaten tätig.

Der Medienriese ViacomCBS, der zwar weltweit Tochterkanäle von BET, MTV und Nickelodeon betreibt, konzentrierte sich am Mittwoch auf die Vorstellung von Paramount+, das in der kommenden Woche in den Vereinigten Staaten von Amerika startet. Die Plattform ist sehr wichtig für das Unternehmen, da fast alle neuen Produktionen dort gezeigt werden.Das New Yorker Unternehmen, zu dem auch das Network CBS, der Pay-TV-Sender Showtime und das Filmstudio Paramount gehört, verbuchte ein Umsatz von 6,87 Milliarden US-Dollar – ein Plus von drei Prozent. Der Anstieg ist auf ein Plus der Anzeigenverkäufe, der Partnergebühren und den Streaming-Abos von CBS All Access und Showtime zurückzuführen."Trotz der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 haben wir das Jahr mit starken Werbe- und Partnerergebnissen abgeschlossen, die die Stärke unserer Kerngeschäfte demonstrieren", sagte ViacomCBS-CEO Bob Bakish in einer vorbereiteten Erklärung. Das Unternehmen sagte, dass der Umsatz bei den TV-Sendern durch einen 23-prozentigen Anstieg der Affiliate-Einnahmen gestärkt wurde, trotz eines einprozentigen Rückgangs bei den Werbeverkäufen, der durch Verzögerungen in der Herbstsendesaison und den Verkauf von CNET verursacht wurde. In der Zwischenzeit stiegen die Umsätze bei den Kabelnetzwerken um elf Prozent getragen von einem Wachstum bei der Lizenzierung von Inhalten, Affiliate- und Werbeeinnahmen.