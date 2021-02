«Das große Promibacken» hält sich auf starkem Niveau

Quotennews

Nach einem sehr gelungenen Auftakt in der Vorwoche freute sich Sat.1 auch am gestrigen Abend über hohe Quoten.



In der Vorwoche war die neue Staffel der Backshowin Sat.1 auf Sendung gegangen. Am gestrigen Abend mussten die sieben verbleibenden Kandidaten die Schwarzwälder Kirschtorte neu interpretieren. Als technische Prüfung wollten Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs dann drei gleiche Pumpernickel-Bagel sehen, ehe farbenfrohe Shag Cakes kreiert werden mussten. Die Moderation übernahm dabei wie gewohnt Enie van de Meiklokjes.In der vergangenen Woche hatte das Format mit 2,02 Millionen Zuschauern den bislang stärksten Staffelstart hingelegt. Daraus folgte eine gute Quote von 6,9 Prozent. Bei den 0,87 Millionen Umworbenen waren zudem starke 11,1 Prozent Marktanteil möglich. Auf diesem Niveau konnte sich das Programm nicht ganz halten, dennoch verfolgten weiterhin 1,91 Millionen Fernsehende die Backshow. Der Marktanteil sank nur ganz leicht auf 6,8 Prozent. Auch 0,84 Millionen Jüngere waren weiterhin interessiert, so dass der Sender eine hohe Sehbeteiligung von 11,2 Prozent generierte.In der neuen Doku-Soap-Reihestand in dieser Woche ein Besuch bei Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel in Cuxhaven an. Er präsentierte seinen persönlichen Lieblingskuchen, einen Apfelkuchen mit karamellisierten Mandeln. Hier nahm das Interesse – auch im Vergleich zur Vorwoche – etwas ab und mit 0,62 Millionen Fernsehenden wurden noch maue 4,1 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,27 Millionen Werberelevanten hielten sich hingegen bei passablen 6,8 Prozent Marktanteil. Die Reportageerzielte im Anschluss nur noch niedrige 2,9 Prozent sowie schwache 4,3 Prozent in der Zielgruppe.