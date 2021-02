Hulu sichert sich Victoria Secret-Doku

US-Fernsehen

Die Serie von Matt Tyrnauer landet beim Disney-Streamingdienst.

Der Streamingdienst Hulu hat sich die dreiteilige Doku-Serie von Matt Tyrnauer gesichert. Der Regisseur und ehemalige ‚Vanity Fair‘-Journalist führt die Zuschauer durch Berichte aus erster Hand und investigative Recherchen hinter die Kulissen.soll dabei das Innenleben der Modekette enthüllen.Tyrnauer, zu dessen früheren Arbeiten «Studio 54», «Where's My Roy Cohn» und «The Reagans» gehören, wird bei allen drei Episoden Regie führen. Tyrnauer wird außerdem zusammen mit Corey Reeser unter der Firma von Altimeter Films die Produktion übernehmen. Endeavor Content kümmert sich um den weltweiten Vertrieb der Doku-Serie, deren Ausstrahlung auf Hulu für Anfang 2022 geplant ist. Die Produktion ist derzeit im Gange.«The Rise and Fall of Victoria's Secret» reiht sich ein in Hulus aktuelles Angebot an preisgekrönten Originaldokumentationen, zu denen Titel wie «Fyre Fraud», «Minding The Gap», «Ask Dr. Ruth», «I Am Greta» und «Hillary» gehören.