Primetime-Check

Wie schlugen sich die Serien im Ersten? Punktete RTLZWEI mit «Hartz und Herzlich»?

Das Erste erreichte am Dienstag um 20.15 Uhr mit einer neuen-Folge 4,81 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 14,5 Prozent. Im Anschluss fuhr4,99 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil sorgte für 15,6 Prozent. Bei den jungen Menschen ergatterten die Serien 7,4 und 7,1 Prozent. Mitunderzielte man 3,8 und 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, beim Gesamtpublikum fuhr man 9,2 und 9,0 Prozent ein. Insgesamt wurden 2,59 und 2,03 Millionen Zuschauer ermittelt.undholten 3,28 und 2,46 Millionen, die Marktanteile lagen bei 9,9 und 7,6 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich das ZDF 4,6 sowie 4,4 Prozent. Dassorgte für 3,66 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 12,9 Prozent bei allen respektive 7,9 Prozent beim jungen Publikum.brachte ProSieben 3,38 Millionen Zuschauer und 11,9 Prozent. Mit 2,04 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 26,1 Prozent Marktanteil ein.sorgte bei RTLZWEI für 1,18 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 6,5 Prozent. Bei Sat.1 sorgtefür 1,21, 1,16 und 1,01 Millionen, die Reruns verbuchten in der Zielgruppe 4,7, 4,7 und 4,4 Prozent. Eine alte-Folge enttäuschte mit 1,00 Millionen, es wurden 5,2 Prozent Marktanteil erzielt.Der TV-Sender RTL wiederholteund erzielte 2,59 Millionen Zuschauer und 10,6 Prozent in der Zielgruppe. Eine Wiederholung vonbrachte Kabel Eins 0,82 Millionen sowie 4,1 Prozent in der Zielgruppe.