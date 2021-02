TV-News

Qualitäts-Boost bei Sky: Mehr HDR im Angebot

Felix Maier von 23. Februar 2021, 11:58 Uhr

Sky bietet in Zukunft mehr Originals mit Sky Q in HDR-Qualität an und möchte so für beste Bildqualität sorgen.

Sky möchte auf dem Stand der Technik bleiben und reagiert darauf, dass laut einer Pressemitteilung mittlerweile viele Millionen Fernseher und Heimkino-Projektoren in Deutschland UHD-HDR-fähig seien. Via Sky Q möchte Sky hierfür nun die passenden Bilder liefern und das Programmangebot in UHD und HDR soll weiter ausgebaut werden. HDR steht hier für High Dynamic Range und soll mehr Details, kräftigere Farben und einen besseren Kontrast liefern. Zum Beginn der Angebotserweiterung im Februar und März werden deutsche Erfolgsformate wie «Der Pass», «Das Boot» (Staffel 1 und 2), «Hausen» oder «8 Tage» in HDR verfügbar sein.



Aus dem internationalen Aufgebot von Sky dürfen sich Fans über «A Discovery of Witches» (Staffel 1 und 2), «Gangs of London», «Patrick Melrose», «Britannia» (Staffel 1 und 2), «Catherine the Great», «Riviera» (Staffel 1 und 2), «Temple», «Save Me» (Staffel 1 und 2) und «Tin Star» (Staffel 2 und 3) freuen. Doch Sky möchte auch in Zukunft weitere Sky Originals in UHD HDR hinzufügen, geplant seien weitere Serie, Spielfilme und Dokumentationen. Doch nicht nur beim Bild soll sich etwas tun, denn einige Sky Originals kriegen erstmals das 3D-Audioformat Dolby Atmos spendiert.



Mit dem Klang der Extraklasse sollen «Das Boot» (Staffel 1 und 2), «Der Pass», «8 Tage» und «Hausen» ausgestattet werden, welche dann ebenfalls über Sky Q empfangbar werden. Wenn es auch eher Kritik als Oscars zu «Wonder Woman 1984» gab zuletzt, wird es den Film für Sky Kunden mit dem Sky Cinema Paket den Film bereits vor dem regulären Kinostart bei Sky Q in UHD und mit Dolby Atmos in Angebot geben. Neben den Programmoffensiven möchte Sky die neue Technik auf im Live-Sport durchsetzen, geplant seien neben den Fußball-Übertragungen unter anderem Formel-1-Rennen in UHD HDR.

