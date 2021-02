«Organize n Style»: Ab dem 17. April wird aufgeräumt!

TV-News

Bei sixx wird es ab dem 17. April mit «Organize ‘n Style» eine neue Show zum Thema Einrichtung und vor allem Aufräumen geben. Also wird dem heimatlichen Chaos der Kampf angesagt.

Gerade über die dunklen und kalten Wintermonate dürfte es in fast jedem Haushalt ähnlich aussehen. Aussagen wie „“, oder „“, führen zu 100 Prozent dazu, dass diese Dinge schlichtweg liegen bleiben. Somit ist für Chaos der Grundstein gelegt. Man möchte erst gar nicht auf volle Keller oder Dachböden zu sprechen kommen. Dem Chaos möchte Ordnungscoach und Aufräum-Expertin Isabella Franke ab dem 17. April bei sixx mit ihrer neuen Showentgegenwirken. Gesendet wird das Format immer samstags um 18:15 Uhr.Doch es geht nicht nur um das Aufräumen, denn Isabella Franke möchte so aufräumen, dass es am Ende auch noch im Gesamtbild gut aussieht. Sprich, alles einfach in eine Kiste werfen und unters Bett damit, ist nicht angesagt. Zu Ihrer Show findet Isabella folgende Worte: „Ordnung kann so einfach sein - und vor allem schön! Ich liebe es, aufzuräumen und zu organisieren, denn das Beste daran: Ich schenke Menschen damit nicht nur ein System, mit dem sie auch nachhaltig Ordnung halten können, sondern vor allem mehr Freiraum, Lebensqualität und Zeit. Gibt es etwas Schöneres?“.In den produzierten acht Folgen dürfen sich die sixx-Zuschauer also nicht nur darauf freuen, dass sie dabei zusehen können, wie im Fernsehen aufgeräumt wird, denn Franke gibt allerlei sinnvolle Tipps zu Deko und Organisation, welche direkt für die Zuschauer zu Hause gedacht sind. Somit gibt es für Aufräum-Muffel ab dem 17. April keine Ausreden mehr. Produziert wurde die Serie von CaliVision Network.