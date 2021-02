«Die Geissens» reiten weiter die Erfolgswelle

Quotennews

Seit Wochen fahren «Die Geissens» tolle Werte für RTLZWEI ein. Fiel diesmal erneut die Neun-Prozent-Marke?

befindet sich aktuell in der 19. Staffel. Während so manch ein Reality-Format etwas grau wird und nicht mehr so richtig auf dem Quotenmarkt überzeugen kann, befindet sich die Familie um Unternehmer Robert Geiss auf einem Höhenflug. Bislang konnte jede einzelne Ausgabe der laufenden Reihe überzeugen und landete deutlich über dem Senderschnitt. Die schwächste Folge holte in der Zielgruppe 6,0 Prozent, dies war am 18. Januar. Vor zwei Wochen sorgten Robert, Carmen, Davina und Shania sogar für einen Bestwert, der zuletzt im Januar 2015 übertroffen wurde. 9,3 Prozent sorgten für allen Grund zur Freude beim Grünwalder Sender.Diesmal verfolgten 1,23 Millionen Zuschauer die Familie in Monaco, für die zweite Folge steigerte sich die Reichweite danach auf 1,25 Millionen. Aus der Zielgruppe stammten 0,67 und 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährige. Während vergangene Woche die Quotennadel 8,0 und 7,0 in der umworbenen Gruppe anzeigte, belief sich die Einschaltquote diesmal auf 7,4 und 8,0 Prozent. Insgesamt holte RTLZWEI 3,7 und 4,1 Prozent. Damit kann sich das Reality-Format weiter im Schein des Erfolgs sonnen.Eine alte Folgebeschäftigte sich mit Striptease-Newcomerin Sevilay. Das Format behielt noch 0,52 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil sank auf 3,0 Prozent. In der Zielgruppe ergatterte man noch 5,0 Prozent. Eine Performance auf Senderschnitt, was wohl auch den Geissens zu verdanken ist.