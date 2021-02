Primetime-Check

Wie viele Zuschauer lockte der «Tatort» aus Dortmund? Und wie schlugen sich «Trucker Babes» und «Kitchen Impossible»?



An diesem Sonntagabend hatte derim Ersten mit 9,66 Millionen Fans und einem hervorragenden Marktanteil von 27,4 Prozent die Nase vorne. Der Krimi kam ebenfalls bei den 2,48 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf einen Marktanteil von ausgezeichneten 24,4 Prozent. Für den TV-Krimiblieben noch 3,19 Millionen Interessierte dran, was eine gute Sehbeteiligung von 13,3 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,40 Millionen Zuschauern beziehungsweise annehmbare 5,7 Prozent den Film. Das ZDF punktete mit der Dramödieauch sehr gut und lockte 6,50 Millionen Zuschauer an, was hohe 18,4 Prozent Marktanteil bescherte. Auch bei den 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender somit eine hohe Quote von 9,4 Prozent sicher. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr hielt sich mit einem Publikum von 5,42 Millionen Menschen bei 18,4 Prozent Marktanteil, während man bei der jüngeren Zuschauerschaft eine herausragende Sehbeteiligung von 10,8 Prozent ergatterte.RTL zeigte an diesem Abend den Abenteuerfilm «Mortal Engines: Krieg der Städte» ► , was dem Sender nur mäßige Quoten einbrachte. So wurden insgesamt 1,85 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 0,37 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Eine Sehbeteiligung von mauen 5,7 beziehungsweise 8,4 Prozent in der Zielgruppe wurde mit dem Programm erzielt. Sat.1 war mit dem Thriller «Geostorm» ► recht erfolgreich und lockte 1,74 Millionen Neugierige. Ein solider Marktanteil von 5,3 Prozent wurde somit ermittelt. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,83 Millionen Fernsehenden eine gute Quote von 8,8 Prozent ein.ProSieben überzeugte an diesem Sonntagabend mit. 1,71 Millionen Zuschauer lockte der Actionfilm und ergatterte so einen hohen Marktanteil von 5,1 Prozent. Bei den 0,97 Millionen Umworbenen kam man auf eine gute Quote von 9,9 Prozent. RTLZWEI hatte an diesem Abend deutlich weniger Erfolg und überzeugte mit dem Dramanicht. Es schalteten insgesamt nur 0,53 Millionen Filmfans ein, sodass der Marktanteil bei niedrigen 1,7 Prozent lag. 0,23 Millionen jüngere Fernsehzuschauer verbuchten ebenfalls nur enttäuschende 2,5 Prozent.Die Soapbei Kabel Eins fuhr bei einem Publikum von 1,34 Millionen Menschen gute 3,9 Prozent Marktanteil ein. Bei den 0,65 Millionen Umworbenen wurde eine hohe Quote von 6,5 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr verbuchte VOX mitbei einem Publikum von 1,64 Millionen Zuschauern ein hohes Ergebnis von 6,0 Prozent. In der werberelevanten Gruppe wurde auch eine starke Quote von 11,2 Prozent bei 0,88 Millionen Werberelevanten ermittelt