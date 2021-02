«Mortal Engines», «Venom» oder «Geostorm»?

Quotennews

In der Zielgruppe siegte ganz klar «Venom» bei ProSieben. Doch auf dem Gesamtmarkt generieten RTL und Sat.1 mehr Zuschauer.



RTL hatte an diesem Abend gleich zwei Free-TV-Premieren im Programm. Los ging es mit dem Abenteuerfilm «Mortal Engines: Krieg der Städte» ► , welcher 1,85 Millionen Fernsehende zum Einschalten überzeugte. So kam der Sender jedoch nicht über eine maue Quote von 5,7 Prozent hinaus. Auch bei den 0,78 Millionen Umworbenen waren nicht mehr als mäßige 8,4 Prozent Marktanteil erreichbar. Das Actiondramaerhöhte mit 0,98 Millionen Zuschauern zumindest auf annehmbare 7,0 Prozent. Mit 0,35 Millionen Jüngeren wurde ebenfalls ein akzeptabler Marktanteil von 8,9 Prozent verbucht.Der Katastrophenthriller «Geostorm» ► lockte in Sat.1 1,74 Millionen Fernsehende und generierte damit eine solide Sehbeteiligung von 5,3 Prozent. Bei den 0,83 Millionen Werberelevanten kamen gute 8,8 Prozent Marktanteil zustande. 0,67 Millionen Zuschauer blieben im Anschluss noch für den Detektivthrillerauf dem Sender. Die Quote sank somit auf passable 5,0 Prozent. Bei den 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil von 7,9 Prozent noch knapp über dem Senderschnitt.ProSieben zeigte ebenfalls eine Free-TV-Premiere, und zwar die des Actionfilms. 1,71 Millionen Filmfans entschieden sich für dieses Programm und landeten bei einem guten Marktanteil von 5,1 Prozent. In der Zielgruppe hatte der Film mit 0,97 Millionen Jüngeren eindeutig die Nase vorn. Hier lag die Quote von 9,9 Prozent vor den Werten der anderen beiden Sender. Mit dem Actionfilmgelang es dem Sender schließlich bei 0,90 Millionen Zuschauern die Sehbeteiligung auf starke 6,0 Prozent zu erhöhen. In der Zielgruppe wurde der Abend mit einem soliden Marktanteil von 9,1 Prozent beendet.