Die Vorabend-Sieger

Quotennews

Im Quotenvergleich dreht sich gewöhnlich viel um die Primetime. Jedoch ist 20:15 Uhr nicht alles, was verglichen werden sollte. Am Vorabend ab grob 18 Uhr gibt es die ein oder andere Überraschung.

Blickt man auf den Vorabend, kommt man keineswegs an derim Ersten vorbei. Woche für Woche zieht die Bundesliga Millionen Menschen vor die Bildschirme und zwischen Spielberichten und Tabellenplätzen ergibt sich ein konstanter Quoten-Lieferant. In dieser Woche bescherte die Bundesliga-Sportschau dem Ersten 5,13 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren und konzentriert man sich auf die Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren es 0,87 Millionen. Gesprochen in Marktanteilen belegt Das Erste somit 19,7 Prozent im Gesamten und 14,1 Prozent bei den Jüngeren.Anders als im Primetime-Vergleich lässt das Erste hier das ZDF klar hinter sich. Fürschalteten ab grob 18:00 Uhr lediglich 3,17 Millionen Zuschauer ein undum 19:25 Uhr sorgten für 3,36 Millionen Zuschauer. Definiert man die Zuschauerschaft nach Alter zwischen 14 und 49 landet das ZDF ebenfalls hinter dem Ersten. Hier ergaben sich 0,23 und 0,31 Millionen Zuschauer. Die SOKO Kitzbühel landet daher bei 14,6 Prozent Marktanteil und 4,7 Prozent bei den Jüngeren, bei den Bergrettern ergeben sich 11,4 und 4,3 Prozent.Bei Sat.1 gibt der Samstagvorabend wenig Furioses und so landen zwei Ausgabenbei 0,67 und 0,77 Millionen Gesamtzuschauern und 3,1 sowie 2,8 Prozent Marktanteil. In der für die privaten Sender relevanten Werbegruppe zwischen 14 und 49 Jahren bewegt man sich bei dünnen 0,18 und 0,25 Millionen Zuschauern und daher jeweils 3,8 Prozent Marktanteil. Deutlich interessanter läuft da der Vorabend bei den RTL-Kollegen. Hier schalten ab 17:45 Uhr bereits 1,13 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein und belegen so mit5,8 Prozent des Marktes. In der Zielgruppe bewegt man sich in ähnlichen Sphären mit 0,34 Millionen Zuschauern, jedoch aufgrund der etwas früheren Sendezeit einem deutlich besseren Marktanteil von 7,8 Prozent. Direkt vor der Primetime gab es dann noch eine Folge. Hier schraubte das Programm die Zuschauerzahlen auf insgesamt 1,93 Millionen hoch und in der Zielgruppe landete man bei 0,62 Millionen. Zu diesem Zeitpunkt bewegt sich RTL bereits um gute Marktanteile mit im Gesamten 6,8 Prozent und in der Zielgruppe 9 Prozent.Der ProSieben-Vorabend-Klassiker ist neben zwei Ausgabenab 18:10 Uhr dannab 19 Uhr. Die gelbe Familie um Homer und Marge bringen der roten Sieben 0,51 und 0,54 Millionen Gesamtzuschauer und daher 2,4 und 2,2 Prozent Marktanteil. In der jüngeren Zielgruppe sind es da 0,37 und 0,41 Millionen Zuschauer mit guten Marktanteilen von 7,8 und 7,3 Prozent.hebt diese Werte etwas an und so landet der Münchner Sender ab 19:00 Uhr bei 0,77 Millionen Zuschauern und 2,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe ist die Entwicklung etwas kleiner und man landet bei 0,53 Millionen Zuschauern und guten 7,9 Prozent Marktanteil. Diese Entwicklung reicht jedoch bereits aus, um am Vorabend in der jüngeren Zielgruppe erfolgreicher zu sein, als in der Primetime («Love, Simon»: 0,508 Millionen Zuschauer/6,1 Prozent).Wirklich erwähnenswert ist hierzu noch das Vorabendprogramm von Sender VOX. Ab 18 Uhr sendet die rote Kugelund begeistert 1,19 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren. In der Zielgruppe ist man etwas nachlässig und landet bei 0,35 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile ergeben im Gesamten 5,4 und in der Zielgruppe 7,1 Prozent. Noch besser wird es dann beidirekt vor der Primetime, denn hierzu konnten am gestrigen Samstag 1,34 Millionen Gesamtzuschauer gemessen werden. In der jüngeren Zielgruppe waren es leicht verbesserte 0,405 Millionen und daher ergeben sich Marktanteile von insgesamt 4,7 und in der Zielgruppe 5,8 Prozent. Zum Abschluss dann noch ein Beispiel dafür, wie der Vorabend die Primetime sogar überflügeln kann, so geschehen bei RTL ZWEI.Hier brachte eine Folgeab 18:15 Uhr 0,72 Millionen Zuschauer zum Sender und man belegte 2,8 Prozent des Marktes. In der jünger definierten Zielgruppe waren es 0,35 Millionen Zuschauer und man konnte so für einen Marktanteil von 5,7 Prozent sorgen. Somit ist man am Vorabend in allen Werten besser als die Primetime mit Austin Powers (0,45 Millionen Zuschauer/1,4 Prozent; 0,23 Millionen Zuschauer/2,8 Prozent).