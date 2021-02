«Criminal Minds»-Revival in Arbeit für Paramount Plus

TV-News

Es wird an einer Neuauflage der erfolgreichen Serie gearbeitet, die für den neuen Streaming-Dienst Paramount Plus produziert wird.



Zwischen 2005 und 2020 wurden 324 Episoden in 15 Staffeln der erfolgreichen US-amerikanischen Serieproduziert. Nun berichtete Variety, dass die Serie ein Revival erhalten wird, das momentan bei Paramount Plus in Arbeit ist. Unklar ist bislang, welche Schauspieler der Originalbesetzung zurückkehren würden. Allerdings wurde bekannt, dass Erica Messer, Showrunnerin und Produzentin der Serie, an der Neuauflage arbeiten werde. Wie auch zuvor werden CBS Studios und ABC Signature die Produktion übernehmen.Die Serie erzählt von der Arbeit des FBI im Bereich der operativen Fallanalyse durch die Behavioral Analysis Unit. Bekannte Darsteller der Serie waren im Lauf der Jahre unter anderem Mandy Patinkin, Shemar Morre, Joe Mantegna, Aisha Tyler, Matthew Gray Gubler, Thomas Gibson, Lola Glaudini und Paget Brewster. Zudem existieren die beiden Spin-Offs «Criminal Minds: Suspect Behavior» und «Criminal Minds: Beyond Broders».Paramount Plus, der Anbieter, auf dem das Revival erscheinen soll, ist ein Streaming-Dienst von Paramount. Das Angebot löst somit CBS All Access ab und startet am 4. März in den USA, Kanada und Lateinamerika. Doch auch nach Europa soll das Angebot komme. Für Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden steht bereits der 25. Märt als Starttermin fest. Wann der Dienst in anderen europäischen Ländern startet, ist bislang noch unklar. Auch die Dokuserie «The Real Criminal Minds» wird bei dem Streaming-Dienst beheimatet sein. Zudem werden sich dort ein Revival der Reality-Serie «The Real World» und ein Prequel zum Drama «Yellowstone» finden.