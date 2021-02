«Outpost»-Autor adaptiert Spearhead-Geschichte

Kino-News

Zusammen mit Eric Johnson sollen die Geschehnisse aus dem Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet werden.

Paul Tamasy und Eric Johnson, die Oscar-nominierten Drehbuchautoren hinter «The Fighter» und «The Outpost», sind an Bord, um «Spearhead» zu adaptieren. Die Geschichte handelt von einem Panzerschützen im Zweiten Weltkrieg, die Geschichte ist ein Bestseller von Adam Makos. Das Projekt bringt das Duo wieder mit «The Outpost»-Produzent Paul Merryman zusammen, der die Rechte an dem Buch erworben hat.«Spearhead» folgt dem amerikanischen Panzerschützen-Ass Clarence Smoyer und dem deutschen Kanonier Gustav Schaefer auf ihrer erschütternden, parallelen Reise nach Köln - der deutschen Festungsstadt, in der das Dritte Reich hoffte, den Vormarsch der Alliierten zu stoppen. Es gipfelt in einem Showdown zwischen den beiden widerspenstigen Kriegern, der als "das größte Panzerduell der Geschichte" bekannt ist."Tamasy und Johnson sind Namen, die für hochwertiges Filmemachen stehen", sagt Makos. "Sie können sich Geschichten aussuchen, und ich fühle mich geehrt, dass sie diese ausgewählt haben.