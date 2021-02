BBC Select: BBC erstmals mit eigenem Streamingdienst

US-Fernsehen

Was viele Menschen nicht wissen: BBC America gehört der BBC nicht komplett.

Mit dem diese Woche gestarteten Streaming-Dienst BBC Select tritt eine der bekanntesten Medienmarken der Welt zum ersten Mal zu eigenen Bedingungen in die nordamerikanischen Streaming-Ränge ein. Die neue Plattform fügt sich in ein internationales Senderportfolio ein, das bereits BBC Earth, BBC Brit und BBC First umfasst. Außerdem gibt es in den USA den Streamer BritBox, ein Joint Venture der BBC Studios mit ITV Studios.Das Angebot wird vom kommerziellen Arm der BBC betrieben und ist seit Donnerstag bei Amazon Prime Video und AppleTV für 4,99 US-Dollar buchbar. "Wir leben in unglaublich komplizierten Zeiten und ich hatte das Gefühl, dass es keinen Dienst gab, der die Komplexität auseinander nimmt und dem Zeitalter, in dem wir leben, unter die Haut geht", sagt Jon Farrar, Global VOD Director bei BBC Studios, der den Dienst konzipiert hat und als Chefredakteur fungiert."Wir haben einen wirklich klaren Auftrag für den Dienst", sagt Louise la Grange, General Manager und Launch Director für BBC Select, die betont, dass zum Beispiel Naturgeschichte absichtlich von der Plattform ausgeschlossen ist. "Das gibt es bereits in Nordamerika, und zwar bei BBC America, PBS, Discovery und BBC Earth in Kanada", erklärt sie. BBC America ist allerdings ein Joint-Venture der BBC und der AMC-Gruppe, dort hat man nicht das alleinige Sagen.