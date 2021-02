Westernklassiker «Django» soll als Serie Comeback feiern

TV-News

Aus dem Hause Cattleya und Atlantique Productions soll das Westerngenre zurück ins Angebot von Sky und Canal+ kommen. Vorlage für die geplante Serie ist der Western-Klassiker Django.

Im Original stammt der Klassiker aus dem Western-Genre von Sergio Corbucci und dessen Werk soll nun als Grundlage für die zehnteilige TV-Serie dienen. Die Hauptrolle ist bereits mit Matthias Schoenaerts besetzt, für Cattleya tritt Riccardo Tozzi als ausführender Produzent auf, für Atlantique Productions übernimmt diesen Part Oliver Bibas. Wenn auch der Auftrag für die TV-Serie von Sky Italia stammt, soll die Neuinterpretation in englischer Sprache produziert werden.Die fertige Serie «Django» ► wird als Canal+ Création Originale und Sky Original in Frankreich, Benelux und Afrika bei Canal+ zu sehen sein, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Großbritannien und Irland gibt es «Django» exklusiv bei Sky. Die weiteren Vertriebsrechte der Serie liegen bei Studiocanal. An den Drehbüchern waren unter anderem Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli beteiligt, bei den ersten Episoden übernimmt die Inszinierung Francesca Comencini. Zwei Episoden schrieb zudem Max Hurwitz.Innerhalb des Projekts soll das Western-Genre nicht nur wiederbelebt werden, sondern auch mit neuem Leben gefüllt werden. Geplant sind packende Geschichten, starke weibliche Charaktere und psychologische Twists. Francesca Comencini fühlt sich nach eigener Aussage von dem Projekt «Django» ► enorm angezogen, da das Zusammenspiel aus Western-Genre und extrem starken weiblichen Charakteren den Zuschauern zum Nachdenken anregen können und so dem Western-Genre neue Facetten verleiht werden.