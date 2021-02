Ad Alliance mit neuer Musikvideo-Plattform

TV-News

Der neue Dienst bei Ad Alliance nennt sich XITE und soll Musikvideo-Fans ansprechen. Der aus den Niederlanden stammende Musik-TV-Anbieter verstärkt den Bereich Connected TV (CTV).

Hinter Ad Alliance versteckt sich ein Partner von Werbekunden und Mediaagenturen, welcher für individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen verantwortlich ist. Bereits seit 2016 verbindet Ad Alliance starke Medienpartner wie IP Deutschland, G+J e|MS oder die rtv media group mit Vermarktungsangeboten auf unterschiedlichen Kanälen. Mit dem niederländischen Musik-TV-Anbieter XITE erweitert Ad Alliance nun das Media-Inventar im Bereich CTV.XITE ist als Musik-Kanal erst kürzlich in Deutschland gestartet und möchte mit seinen Angeboten eine junge Zielgruppe ansprechen. Ziel ist ein ultimatives Musikvideo-Vergnügen, welches kostenlos im TV+-Angebot vieler TV-Gerätehersteller und über die XITE TV App verfügbar ist. Technische Hilfe leistet smartclip als Europas größte offene Adtech-Plattform für Broadcaster und Streamingdienste. Mit deren Adtech Stacks möchte XITE durch lineare Werbeunterbrechungen das TV-Angebot monetarisieren.Nutzen wollen sich beide Seiten dadurch, dass für den Endkunden ein relevantes Entertainment-Angebot vorhanden ist und durch die Adtechnik ein auf die Nutzer zugeschnittenes Werbesegment geschaffen werden kann. Somit können Werbekunden durch XITE ihr Portfolio um einen Musik-Sender erweitern und Kunden sollen passende Werbung sehen. „Wir erleben zurzeit branchenweite Verschiebungen hin zum Streaming, da die Menschen mehr Zeit zuhause verbringen. Um unsere wachsende Plattform zu monetarisieren, brauchen wir innovative Partner, die komplexe Herausforderungen schnell und effizient lösen können. Mit der Ad Alliance und smartclip sind Spezialisten in der Streaming- und Sender-Landschaft am Werk. Damit sind sie die idealen Partner“, so Ingmar Rood, Director of Sales & Partnerships von XITE über die Zusammenarbeit.