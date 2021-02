Shirley Chisholm: Regina King schnappt sich das Projekt

Kino-News

Die Schauspielerin und Produzentin wird an dem Biopic beteiligt sind.

Die Oscar-, Golden Globe- und vierfache Emmy-Preisträgerin Regina King wird die Hauptrolle inübernehmen und den Film produzieren, einem Biopic über Shirley Chisholm, Amerikas erste schwarze Kongressabgeordnete. Der Film, der von Participant produziert wird, wird von Oscar-Preisträger John Ridley geschrieben und inszeniert, die Produktion soll noch in diesem Jahr beginnen."Shirley Chisholms furchtlose Entschlossenheit ist für so viele von uns eine Inspiration gewesen, und mit diesem Film hoffen wir, noch viele Generationen zu inspirieren", sagte King in einer Erklärung. "Noch einmal mit meinem Freund und Mentor, John Ridley, und dem Team von Participant zusammenzuarbeiten, macht diese jahrzehntelange Reise noch süßer."Das ist ein historisches Projekt für King, sie gewann für «Watchmen» einen Emmy und feierte mit «One Night in Miami» ihr Regiedebüt.