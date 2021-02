«Constantine» geht in Serie

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat eine Serie – basierend auf dem Film mit Keanu Reeves – bestellt.

Der Streamingdienst HBO Max arbeitet derzeit an einer-Serie. Derzeit suchen die Verantwortlichen nach einem Darsteller, der die Rolle des John Constantine übernehmen soll. Das Drehbuch wird Guy Bolton schreiben. Das Format soll an die «Justice League Dark»-Serie anknüpfen, die derzeit von J. J. Abrams Dark Robot produziert wird.Es wurde noch nicht offiziell bestätigt, welche DC-Charaktere in der «Justice League Dark»-Serie eine Rolle spielen werden, aber Constantine war in den Comics ein Teil des Teams, ebenso wie Helden wie Swamp Thing, Madame Xanadu, Deadman und Doctor Mist, um nur einige zu nennen.John Constantine wurde in der Vergangenheit sowohl im Film als auch im Fernsehen porträtiert. Die erste Live-Action-Inkarnation des Charakters wurde von Keanu Reeves in dem Film «Constantine» von 2005 gespielt. Matt Ryan spielte die Figur dann in der NBC-Serie «Constantine», bevor er die Rolle in den CW-Serien «Arrow» und «Legends of Tomorrow» wieder aufnahm.