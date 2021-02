CBS beendet «NCIS: New Orleans»

US-Fernsehen

Nach 155 Episoden wird der Spin-Off von «NCIS» auf dem Fernsehfriedhof landen.

Der Fernsehsender CBS trennt sich von der Fernsehserie. Die Serie kommt nun auf sieben Staffeln und insgesamt 155 Episoden. "Es war uns eine aufrichtige Freude und Ehre, an dieser Serie und mit dieser unglaublichen Besetzung und Crew über 150 Episoden lang zu arbeiten", so die ausführenden Produzenten Christopher Silber und Jan Nash."So enttäuscht wir auch sind, «NOLA» enden zu sehen, wir könnten nicht stolzer sein auf die Arbeit, die wir geleistet haben und sind dankbar für die spektakuläre und unverwüstliche Crescent City, die uns sieben wundervolle Jahre lang umarmt hat", so die Produzenten. Die Nachricht der Absetzung kam nur einen Tag nachdem CBS offiziell die Arbeiten an «NCIS: Hawaii» gestartet hat.In der Serie spielen derzeit Scott Bakula, Vanessa Ferlito, Necar Zadegan, Charles Michael Davis, Rob Kerkovich, Daryl "Chill" Mitchell, Chelsea Field und CCH Pounder mit. Nash, Silber, Chad Gomez Creasey¸ Ron McGhee, Stephanie Sengupta, Bakula und Mark Harmon sind ausführende Produzenten. Wie alle Serien des «NCIS»-Franchise wird die Serie von CBS Studios produziert.