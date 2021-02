«National Park»: Billy Campbell spielt mit

US-Fernsehen

Der Star aus «Cardinal» wird neben Kevin Costner zu sehen sein.

Der Schauspieler Billy Campbell wurde für eine Hauptrolle in der ABC-Drama-Seriegecastet. Das Projekt von Kevin Costner befindet sich beim US-TV-Sender ABC derzeit in der Pilotierungsphase. Das Format dreht sich um die weitläufigen, wunderschönen Landschaften, bei denen es aber auch unheimliche Schattenseiten gibt.Im Vordergrund der Serie stehen Elite-Agenten des National Park Services, die diese Verbrechen aufklären und gleichzeitig die nationalen Schätze schützen. Campbell wird die Rolle von Cal Foster übernehmen, einem erfahrenen ISB-Spezialagenten, der seit Jahren im Außendienst tätig ist, nun aber in eine neue Führungsrolle schlüpft. Er fragt sich, wie das Team, mit dem er zusammengearbeitet hat, darauf reagieren wird, Befehle von ihm anzunehmen, aber Cal ist entschlossen, die Position zu erfüllen und seinen Kollegen zu helfen, egal was passiert.Costner ist zusammen mit Aaron Helbing und Jon Baird Co-Autor der Serie, wobei alle drei auch als ausführende Produzenten fungieren. Die Serie wird Costners erste Fernsehautorenrolle sein.