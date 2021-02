Primetime-Check

Überzeugt Nelson Müller mit seinem Schweinefleisch-Test im ZDF? Punktete RTLZWEI mit seiner Sozialreportage?

ProSieben schickte am Dienstagabendauf Sendung und erreichte 3,55 Millionen Zuschauer. Mit 2,10 Millionen jungen Leuten erzielte man 26,7 Prozent Marktanteil. Das Erste setzte aufund erntete 5,41 Millionen Zuschauer sowie 16,0 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 12,7 Prozent Marktanteil ein. Mitundsorgte man für 4,81 und 4,69 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 14,5 und 15,0 Prozent. Beim jungen Publikum ergatterte man 8,0 und 7,5 Prozent.undverbuchten 2,52 und 1,61 Millionen Zuschauer, bei den Marktanteilen standen 9,4 und 7,4 Prozent auf der Uhr. Beim jungen Publikum wurden 5,0 sowie 5,9 Prozent ermittelt. Das ZDF startete mitin den Abend, Nelson Müllers Schweinefleischtest erreichte 3,13 Millionen Zuschauer. Danach wollten 2,39 Millionen nochund 3,14 Millionen dassehen. Die Sendungen fuhren 9,3, 7,4 und 10,5 Prozent Marktanteil ein, bei den jungen Menschen ergatterte der Mainzer Sender 6,9, 6,3 und 9,1 Prozent.RTLZWEI setzte aufsorgte für 1,00 Millionen Zuschauer. Bei den Werberelevanten standen 5,4 Prozent auf der Uhr. RTL wiederholte drei Stunden lang, die auf 1,48 Millionen kamen. Bei den jungen Leuten fuhr man 7,5 Prozent Marktanteil ein. Bei VOX gab es zwei alte-Ausgaben zu sehen, die auf 5,5 und 6,5 Prozent in der Zielgruppe kamen. 0,95 und 0,84 Millionen Zuschauer wurden ermittelt.Bei Sat.1 wurden drei-Folgen wiederholt, die auf 1,47, 1,38 und 1,29 Millionen kamen. In der Zielgruppe fuhr man 4,4, 4,4 und 5,0 Prozent ein., natürlich auch ein alter Schinken, sorgte für 4,3 Prozent. 0,96 Millionen Menschen sahen zu.