«In aller Freundschaft» läuft der Tierärztin weiter hinterher

Quotennews

«Tierärztin Dr. Mertens» schlug sich auch in Woche zwei recht gut. Über fünf Millionen Menschen verfolgten das «ARD Extra: Die Corona-Lage».

In den vergangenen Wochen liefim Ersten hinter den Erwartungen. Die Krankenhaus-Dramaserie verzeichnete zuletzt am 3. November 2020 eine Reichweite mit einer Fünf vor dem Komma. In der vergangenen Woche kehrte das Format nach rund einem Monat Pause zurück und verbuchte 4,92 Millionen Zuschauer. Allerdings kam das Vorprogrammauf eine höhere Reichweite.Der Reihe nach: Jessy Wellmer startete um 20.15 Uhr mit einemin die Primetime, die rbb-Sendung verbuchte 5,41 Millionen Zuschauer und 16,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 1,16 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 12,7 Prozent. Um 20.30 Uhr holtedann 4,81 Millionen Zuschauer, wovon 0,73 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren.Schließlich erreichtedanach nur verhältnismäßige 4,69 Millionen Zuschauer und 15,0 Prozent. Es wurden 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige ermittelt, der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 7,5 Prozent. Nachdem zunächst der rbb und mdr das ARD-Programm füllten, war um 22.00 Uhr der Bayrische Rundfunk dran. Christian Nitzscheswollten 2,52 Millionen Menschen sehen. Der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent. Die Sendung, die sich um Corona drehte, erreichte 5,0 Prozent bei den jungen Zuschauern.