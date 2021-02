«Die Wespe»: Sky Studios und Gaumont mit neuer Comedyserie

TV-News

Nach den Drehbüchern von Jan Berger produzieren die Sky Studios gemeinsam mit Gaumont eine sechsteilige Serie unter der Regie von Hermine Hintgeburth.

Bestellt wurdevon Sky Deutschland und ist damit die nächste deutsche Eigenproduktion von Sky. In den sechs circa 30-minütigen Folgen soll es um einen gefallenen Dartprofi namens Eddie Frotzke gehen, der nach langer Talfahrt an frühere Erfolge anknüpfen will. Drehbuchautor Jan Berger, der bereits für «Der Medicus» und «Ich war noch niemals in New York» ► bekannt wurde, schrieb auch für «Die Wespe» die Bücher und die Regie wird von Hermine Huntgeburth übernommen, welche durch ihr Zutun bei «Neue Vahr Süd» oder «Männertreu» bereits auf sich aufmerksam machte.In der Hauptrolle des Eddie spielt Florian Lukas, welcher den Zuschauer bereits auch verschiedensten Fernsehserien und Filmerfolgen wie «Good Bye, Lenin!» oder «Kein Bund für’s Leben» bekannt sein dürfte. Als Produzenten treten Andreas Bareiss und Sabine de Mardt auf. Beginnen soll der Dreh der neuen Serie noch im Jahr 2021. Executive Producer Quirin Schmidt zeigte sich von der Figur des Eddie „Die Wespe“ Frotzke sichtlich beeindruckt: „Mit Eddie 'Die Wespe' Frotzke hat Jan Berger eine außergewöhnliche Figur geschaffen, die uns sofort für die Geschichte eingenommen hat. Wie Eddie, der eigentlich total am Ende ist, sich mit viel Chuzpe und noch mehr frecher Schnauze seinen Weg zurück in die deutsche Dart-Elite kämpft und dabei auf sehr eigene Art und Weise über sich hinauswächst, muss man einfach lieben.“Bei Produzent Andreas Bareiss war die Freude über die Besetzung der Hauptrolle und der Regie enorm groß: „Dass Florian Lukas die Rolle spielt, ist für uns alle eine große Freude. Ebenso stolz sind wir, Hermine Huntgeburth für die Regie gewonnen zu haben.“ Das Grundkonstrukt der Comedyserie um «Die Wespe» ist hier relativ schnell erzählt. Eddie steckt in der Krise, sein Ruhm ist vorüber, das Geld weg und auch körperliche Fitness gehört nicht zu seiner Paradedisziplin. Den Weg zurück ins Rampenlicht sucht Eddie mit seinem Kumpel Nobbe, welcher ebenfalls ein eingerosteter Dartprofi ist. Welche Hindernisse die beiden überwinden müssen und warum zuallererst die Selbsterkenntnis eine wichtige Rolle spielt, können sich die Zuschauer in «Die Wespe» auf der Zunge zergehen lassen.