Die Free-TV-Premiere von «A Star is Born» glänzt in der Zielgruppe

Quotennews

Sat.1 punktete mit dem Musikdrama vor allem bei den Jüngeren. RTL gewann das Duell auf dem Gesamtmarkt. Aber auch ProSieben legte ein gutes Ergebnis hin.



RTL starte mit dem Fantasyfilm «Warcraft – The Beginning» in die Primetime am Sonntagabend. 2,26 Millionen Fernsehende verfolgten das Programm und erzielten damit einen annehmbaren Marktanteil von 6,7 Prozent. Bei den 0,82 Millionen Umworbenen war das Ergebnis mit einer mäßigen Quote von 8,6 Prozent recht ähnlich. Der Actionfilm «Hellboy – Call of Darkness» ► schloss sich mit 1,15 Millionen Zuschauern an und erhöhte die Sehbeteiligung auf passable 7,5 Prozent. Auch bei den 0,46 Millionen Jüngeren war eine leichte Verbesserung auf 10,4 Prozent möglich.Die Free-TV-Premiere des Musikdramas «A Star is Born» ► eröffnete den Filmabend in Sat.1 vor 2,07 Millionen Fernsehenden. Dies glich einem guten Marktanteil von 6,6 Prozent. Auch wenn der Film auf dem Gesamtmarkt hinter dem Ergebnis bei RTL zurückblieb, hatte der Film mit Lady Gaga in der Zielgruppe deutlich die Nase vorne. 1,05 Millionen Werberelevante sorgten für einen starken Marktanteil von 11,7 Prozent. Weiter ging es ab 23.00 Uhr mit dem Science-Fiction-Film, der noch 0,60 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm hielt. Die Quote lag weiterhin bei einem guten Wert von 6,3 Prozent. Die 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen auf akzeptable 6,8 Prozent zurück.ProSieben lockte mit der Actionkomödie «Kingsman: The Golden Circle» ► 1,73 Millionen Filmfans. Für den Sender bedeutete dies ein gutes Ergebnis von 5,4 Prozent. Die 0,83 Millionen Umworbenen lagen mit 9,0 Prozent Marktanteil knapp unter dem Senderschnitt. Für den Detektivthrillerverharrte die Quote bei 5,4 Prozent, während die Reichweite auf 0,62 Millionen Menschen sank. Bei 0,30 Millionen Jüngeren waren erneut solide 8,8 Prozent Marktanteil möglich.