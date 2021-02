Prominentes Rate-Team bei «The Masked Singer»

TV-News

Am 16. Februar können sich «The Masked Singer»-Fans auf ein gleichermaßen prominentes wie erfahrenes Rate-Team freuen. Wir wissen schon jetzt wer in der Jury sitzt.

Bei der nächsten-Ausgabe am 16. Februar in der Primetime müssen Zuschauer wie auch das prominente Rateteam sich die Frage stellen, wer hinter dem Einhorn, Flamingo, Küken, dem Leoparden, Monstronauten, Quokka, Schwein, Stier und der Schildkröte steckt. In der neuen Staffel der Show wird die Rateaufgabe im Studio von Promi-Expertin Ruth Moschner, Gesangs-Experte Rae Garvey und Comedy-Knallerfrau Carolin Kebekus übernommen. Mit dieser Kombi sitzen kurzerhand sechs Comedy-Preise sowie acht Gold- und fünf Platin-Platten auf der Ratebank.Carolin Kebekus zeigt sich der anstehenden Staffel von The Masked Singer sichtlich aufgeregt, wobei sie sich sehr freue bei der ersten Sendung dabei sein zu dürfen. „Es gibt noch keine Hinweise, wer hinter welcher Maske steckt, und man darf die Stimmen das erste Mal hören! Und, dass in dieser Staffel ein Quokka dabei ist – eines meiner absoluten Lieblingstiere!“, so das Comedy-Sternchen. Für Unterhaltung für die ganze Familie wird das Raten, wer sich unter den singenden Masken versteckt, sicherlich wieder sorgen.Zudem können die Zuschauer von Zuhause aus direkt über die ProSieben-App mit abstimmen, welche Maske sich zuerst enttarnen soll. Das Abstimmen erfolgt live während der Show und ist kostenlos. Für die Ratefüchse unter den Zuschauern könnte sich auf dem Plakat-Motiv des Dinosauriers ein erster Hinweis verstecken, welcher Star sich unter der Maske verbirgt. Über die Kommentarfunktion der App können Fans und Zuschauer zudem mit anderen Usern in der Community mitraten.