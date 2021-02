ProSieben geht baden  Nutznießer sind Sat.1 und VOX

Quotennews

Im Samstagabend-Angebot standen Filme bei ProSieben, Sat.1, RTL ZWEI und VOX zu Buche. Wer lief am besten?

Besorgniserregend zeigte sich diesem Vergleich ProSieben mit dem Filmund einer mageren Zuschauerzahl von nur 0,67 Millionen. Hiermit konnten lediglich 2,1 Prozent am Markt belegt werden und die Zielgruppe, wenn sie auch bessere Ergebnisse liefert, hübscht das Gesamtbild nicht wirklich auf. Hier konnte sich ProSieben immerhin 0,5 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sichern und so für 6,2 Prozent Marktanteil sorgen. Im Anschluss an die Primetime lief nochwobei die rote Sieben hier keinerlei Fortschritt feiern konnte, im Gegenteil. Den zweiten Streifen des Abends schauten noch 0,46 Millionen Zuschauer und 0,31 Millionen Zielgruppenzuschauer. In Marktanteilen gesprochen ergaben die Zahlen 2,6 und 6 Prozent Marktanteil.Klarer Gewinner des Abends ist Sat.1 mit dem Film. Mit 1,76 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren konnte der Film alle Kontrahenten hinter sich lassen und belegte zur Primetime 5,7 Prozent des Marktes. In der werberelevanten Zielgruppe schalteten 0,59 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 ein und belegten so 7,5 Prozent des Marktes. Im Anschluss lief nochmit ebenfalls klasse Ergebnissen und insgesamt 1,02 Millionen Zuschauern und 7,6 Prozent Markanteil. Die Zielgruppe verabschiedete sich etwas und so verweilten 0,39 Millionen Zuschauer mit einem resultierenden Marktanteil von guten 9,3 Prozent.Platz zwei des Abends geht an VOX und die Dan-Brown-Verfilmung. VOX konnte sich hier über 1,22 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren freuen und erreichte so einen Marktanteil von 3,9 Prozent. In der Umworbenen-Zielgruppe erreichte der Streifen mit Tom Hanks 0,56 Millionen Zuschauer und konnte gute 7,2 Prozent Marktanteil verbuchen. RTL ZWEI liegt mitund 0,45 Millionen Zuschauern hinter den Ergebnissen von ProSieben, Sat.1 und VOX. Die Zuschauerzahl ergab lediglich 1,4 Prozent Marktanteil und in der Zielgruppe konnten nur 0,17 Millionen Zuschauer mobilisiert werden, welche für einen Anteil von 2,1 Prozent am Markt sorgten. Die Highschool-Romanzeverlor etwas im Gesamten an Zuschauern, steigerte sich jedoch bei den Jüngeren sichtlich. Es ergaben sich 0,42 Millionen Gesamtzuschauer mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent sowie 0,22 Millionen Zielgruppenzuschauer mit einem Marktanteil von 3,4 Prozent.