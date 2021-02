«Wer weiß denn sowas XXL» ist gut  Das ZDF besser

Quotennews

Im Samstagabendvergleich ergab sich erneut ein ARD-Quiz gegen einen ZDF-Krimi und so viel sei gesagt, der ZDF-Krimi dominiert erneut, mit Leichtigkeit.

Das Wissensquizim Ersten brachte exzellente Quoten und bei der blauen Eins wird man sicherlich zufrieden sein, doch wie schon so oft in den letzten Wochen, möchte man das Maximum erreichen, braucht es einen ZDF-Krimi. Doch wie waren die Zahlen im Vergleich?Das Erste erspielte sich mit über drei Stunden Quiz-Spannung 6,45 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren und belegte so wirklich gute 21,1 Prozent des Marktes. In der für die öffentlich-rechtlichen Sender weniger relevanten Sparte der Zielgruppenzuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten 1,32 Millionen Zuschauer ein und sorgten so für exzellente 16,9 Prozent Marktanteil. Für sich genommen sind diese Quoten für einen Samstagabend beachtlich, jedoch vergleicht man sie mit den ZDF-Zahlen werden sie weniger bedeutsam.Denn im ZDF sorgte derabermals für explodierende Quoten. Ganze 7,19 Millionen Zuschauer verfolgten den 90-Minüter und so konnte das ZDF fabelhafte 21,6 Prozent des Marktes belegen. In der jünger definierten Zielgruppe erreichte man hierbei jedoch „nur“ 10,3 Prozent Marktanteil und 0,84 Millionen Zuschauer. Damit der Vergleich etwas runder wird nehmen wir an dieser Stelle noch die Zahlen vonhinzu, um ungefähr eine identische Zeitspanne wie im Ersten abzudecken.Hierzu schalteten noch 4,49 Millionen Zuschauer ein und der Marktanteil sank auf immer noch gute 14,9 Prozent. In der Zielgruppe zeigte sich mit 0,52 Millionen Zuschauern und 6,7 Prozent Marktanteil ein ähnliches, wenn auch leicht schlechteres Bild wie beim ersten Krimi des Abends. So zeigt sich also erneut, dass das ZDF mit den Krimi-Ausstrahlungen am Samstagabend zurzeit in beinah allen Belangen die Nase im öffentlichen-rechtlichen Rennen vorn hat.