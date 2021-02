Blockbuster-Battle

ProSieben schickt zum dritten Mal «Kingsman: The Golden Circle» in Rennen, während Sat.1 auf «A Star is Born» setzt. Sky Cinema versendet derweil «The Outpost – Überleben ist alles». Wer macht das Rennen?

(ProSieben)Der preisgekrönte Agentenfilm geht in eine actionreiche zweite Runde: Eggsy Unwin ist in die etwas zu großen Fußstapfen seines verstorbenen Lehrmeisters Harry Hart getreten. Als neuer Spion Galahad bei den Kingsman bekommt er es mit der Drogenbaronin Poppy Adams zu tun. Die trachtet mit einer Anschlagserie nach dem Leben der Agenten...Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7(Sat.1)Hollywood Star Bradley Cooper feiert mit «A Star Is Born» sein Regiedebüt und spielt an der Seite von Pop-Ikone Lady Gaga eine Hauptrolle im oscarprämierten Drama: Der Country-Superstar Jack erblickt in einer Bar die talentierte, aber noch unentdeckte Sängerin Ally. Die beiden kommen sich näher und dank Jack kann Ally Fuß in der Musikszene fassen. Während Allys Karriere steil bergauf geht, hat Jack allerdings mit den Schattenseiten des Erfolgs zu kämpfen.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDB User Rating: 8(Sky Cinema)Im Norden Afghanistans, nahe der Stadt Kamdesh, liegt das Camp Keating. Ihre Mission ist es, in der Region für Frieden zu sorgen. Als Hunderte Taliban-Krieger das strategisch ungünstig gelegene Lager überraschend angreifen, muss eine kleine Truppe amerikanischer Soldaten trotz mangelnder Munition und ums Überleben kämpfen. Der Kampf wird zu einer der blutigsten Konflikte des langjährigen Afghanistan-Krieges.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDB User Rating: 7