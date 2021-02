«Schwiegertochter gesucht»: «Die neuen Söhne»-Folge angekündigt

TV-News

Schon für Anfang März hat RTL «Die neuen Söhne»-Episode, der Auftakt einer jeden «Schwiegertochter gesucht»-Staffel, angekündigt.

Die Suche nach der perfekten Schwiegertochter geht wieder los, zumindest deutet die Bekanntmachung der «Die neuen Söhne»-Folge darauf hin. Am 7. März ist es soweit, dann werden die neuen Kandidaten vonvon Vera Int-Veen präsentiert. Wann die neue Staffel dann in die neue Runde gehen wird, ist dagegen noch nicht bekannt, dies teilte RTL noch nicht mit.Ab 19:05 Uhr werden die Söhne der 14. Staffel mitsamt Mutter zunächst vorgestellt. Ab da können sich die weiblichen Singles bewerben, um ihren Traumpartner zu finden. Die Aufrufsendung für die 13. Staffel lief am 2. Juni 2019, die Runde begann dann am 7. Juli des Folgejahres. 2019 interessierten sich 1,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für Mamas Lieblingen, was für eine Einschaltquote von knapp unterdurchschnittlichen 11,4 Prozent in der Zielgruppe reichte.Die vergangene Staffel holte im Schnitt 2,22 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von achteinhalb Prozent. Mit 0,84 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahre wurden 12,1 Prozent Marktanteil ermittelt. Die etwas schwächeren Zahlen lagen womöglich an einer Umgestaltung der Sendung, die vom Vorabend in die Primetime gehievt wurde. Auch wurde das Konzept nach anhaltender Kritik, die Jan Böhmermann 2016 mit seinem berühmt berüchtigten „verafake“ ausgelöst hatte, etwas verändert. Die Kandidaten wurden nicht mehr ironisch zur Schau gestellt. Bleibt abzuwarten, ob die Produzenten das neue Konzept trotz der schwächelnden Quoten aufrechterhalten. Die Antwort gibt es am 7. März.