13th Street Highlights im April

TV-News

Mit dabei sind «The Nice Guys», «Gone Baby Gone» und «Jack Ryan: Shadow Recruit».



Der Marinesoldat Jack Ryan (Chris Pine) wird nach einem Einsatz schwer verwundet und während seiner Rehabilitation von der CIA angeworben. Fortan arbeitet er verdeckt als Analyst an der Wall Street. Als er verdächtige Finanztransaktionen entdeckt, beginnt er als Undercover-Agent in Moskau zu ermitteln und kommt einem terroristischen Komplott auf die Spur. Neben Chris Pine («Star Trek») spielen unter anderem Keira Knightley («Fluch der Karibik»), Kevin Costner («Der mit dem Wolf tanzt») und Regisseur Kenneth Branagh («Harry Potter und die Kammer des Schreckens» und «Thor») die Hauptrollen.Zu sehen ist der Actionthriller am 28. April um 21.00 Uhr.Privatdetektiv Holland (Ryan Gosling) und der Schläger Jackson (Russell Crowe) müssen zusammenarbeiten, um den Tod eines Pornostars aufzuklären. Das ungleiche Duo kommt dabei einer Verschwörung auf die Schliche und einem Auftragskiller in die Quere. Neben Ryan Gosling («La La Land») spielen unter anderem Matt Bomer («White Collar») und Kim Basinger («8 Mile») mit.13th Street strahlt das unterhaltsame Buddy-Movie am Geburtstag von Hauptdarsteller Russell Crowe, dem 7. April um 21.00 Uhr aus.Das Privatdetektiv-Paar Patrick (Casey Affleck) und Angela (Michelle Monaghan) ermitteln parallel zur Polizei im Fall eines verschwundenen vierjährigen Mädchens. Sie finden Beweise, dass die Mutter des Kindes mitverantwortlich sein könnte durch ihre Verbindungen ins Drogenmilieu. Es kommen verstörende Tatsachen ans Licht, die schließlich die schockierende Wahrheit enthüllen. Neben Casey Affleck («Ocean’s» – Reihe) spielen unter anderem Michelle Monaghan («Mission: Impossible III»), Morgan Freeman («Million Dollar Baby»), Ed Harris («Apollo 13») und Amy Ryan («Birdman») mit.Am 21. April um 21.00 Uhr findet das Mystery-Drama bei dem Sender Platz.