Drehstart von «The Magic Flute»

Kino-News

Die Geschichte des modernen Fantasyfilms für die ganze Familie dreht sich um die wohl bekannteste und beliebteste Oper der Welt, „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart.

Am vergangenen Montag haben die Dreharbeiten zur internationalen Filmproduktionin den Münchner Bavaria Studios begonnen. Die Hauptrolle übernimmt der britische Newcomer Jack Wolfe («The Witcher»), an dessen «Game Of Thrones»- Star Iwan Rheon in die Rolle des Vogelfängers Papageno schlüpft. in weiteren Rollen sind noch Asha Banks, Amir Wilson, Enrico Milanesi und Rolando Villazón.«The Magic Flute» handelt von dem 17-jährigen Tim Walker (Jack Wolfe), der von London in die österreichischen Alpen ans legendäre Mozart Internat kommt. Um sein Gesangstudium zu beginnen, muss er sich nicht nur seinen Platz unter den ebenso ambitionierten Mitstudierenden erkämpfen, sondern entdeckt dort auch eines Nachts ein Jahrhunderte altes, geheimes Portal, das ihn in die fantastische Welt von Mozarts Zauberflöte katapultiert. Als Prinz Tamino begegnet Tim dort dem gewitzten Vogelfänger Papageno (Iwan Rheon), mit dessen Hilfe er gefährliche Abenteuer bestehen muss, um die Prinzessin Pamina (Asha Banks) aus den Fängen des Fürsten Sarastro (Morris Robinson) zu befreien.Regie führt Florian Sigl und produziert wird von Christopher Zwickler (Flute Film) mit Fabian Wolfart und Roland Emmerich von Centropolis Entertainment. Koproduzenten sind Tobis Film sowie Quinta Media.