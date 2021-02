Brandy über «Cinderella»: Es ist göttliches Timing

US-Fernsehen

Die Schauspielerin teilte in der Sendung «The View» mit, dass der Zeitpunkt nie besser sein könnte.

Mit dem Start von Disney+ waren zahlreiche Klassiker verfügbar, aber einige Filme fehlten. In der vergangenen Woche gaben die Verantwortlichen des Streamingdienstes bekannt, dassaus dem Jahr 1997 mit Brandy und Whitney Houston ab dem 12. Februar 2021 verfügbar sein wird.Der Film lief damals am Sonntagabend unter dem Label des Senders ABC „Wonderful World of Disney“. "Ich habe das Gefühl, dass es ein göttliches Timing ist", sagt Brandy gegenüber Variety. Sie habe erst vor einer Woche erfahren, dass der Film zum Streaming kommen würde. "Dies ist der Monat der Liebe; dies ist ein Monat der schwarzen Geschichte. Das ist einfach die perfekte Zeit für dieses Produkt, um mit allen geteilt zu werden."Mit der Hinzufügung von «Rodgers & Hammerstein's Cinderella» bietet Disney+ nun sechs Versionen der Geschichte der Märchenprinzessin an - einschließlich des Zeichentrickfilms «Cinderella» von 1950 und des Films «Ever After» von 1998 mit Drew Barrymore in der Hauptrolle.