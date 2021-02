«Kiez knallhart: Berlin-Neukölln»: Neue Reportage-Reihe bei RTLZWEI

TV-News

Ab Anfang März sollen vier Folgen das Leben in Berlins Multikulti-Stadtteil beleuchten

Ab dem 4. März widmet sich der Münchner Fernsehsender RTLZWEI an vier Donnerstagen ab 20:15 Uhr dem Leben im Berliner Bezirk Neukölln. Die Reportage-Reihedreht sich um das Leben zwischen Clan-Kriminalität, Alltagssorgen und Zukunftswünschen der Bewohner des Multikulti-Stadtteils. Welche Herausforderungen müssen die rund 160.000 Menschen dort meistern? Regelmäßige Polizeieinsätze und Konflikte zwischen unterschiedlichen Gruppierungen gehören zum Alltag der Bewohner.«Kiez knallhart: Berlin-Neukölln» zeigt, was die Menschen auf dem Kiez glücklich macht, worüber sie sich sorgen und welche Träume sie haben. Die Sendung wird von Story House Productions GmbH produziert und ist nach der linearen Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TV Now abrufbar, danach wandert sie in den Premium-Bereich.Die Folgen drehen sich unter anderem um Aylin. Sie ist erst 19 Jahre, drogenabhängig und hat die Schule abgebrochen. Ihr Freund sitzt seit Monaten im Gefängnis. Nun möchte sie ihr Leben in die richtigen Bahnen lenken und versucht durch ein Praktikum in einem Friseursalon Fuß zu fassen. Doch direkt am ersten Tag kommt es zu einer Auseinandersetzung mit ihrer Chefin. Neben Einzelschicksalen wird auch die Arbeit der Polizei ein Thema sein, die zusammen mit Bezirksbürgermeister Martin Hikel immer wieder Razzien vorbereitet, um die Geschäfte krimineller Clanmitglieder zu stören.