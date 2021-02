360° Virtual-Reality-Projekt zum Braunkohle-Tagebau

Vermischtes

Der WDR macht sich für uns vor Ort ein Bild der Braunkohle-Tagebau Situation, sowie auch schon zum Kölner Dom und Steinkohle-Bergwerk Prosper Haniel.

Der Tagebau Garzweiler und die Folgen des Braunkohleabbaus werden in der Öffentlichkeit vielschichtig diskutiert. Mit dem neuen Virtual-Reality-Projekt «Braunkohle 360°: Mitten im Tagebau» will der WDR die Möglichkeit bieten, sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Dabei können die Userinnen und User durch das Projekt in ein Führerhaus eines riesigen Schaufelradbaggers steigen, Kraftwerke von innen ansehen oder Eindrücke von den Protestaktionen der Tagebau-Gegner im Hambacher Wald bekommen.Nach den 360°-Projekten zum Kölner Dom und dem Steinkohle-Bergwerk Prosper Haniel ist «Braunkohle 360°: Mitten im Tagebau» ein weiteres WDR-Angebot, das einen interaktiven, digitalen Rundum-Blick bietet. Das Projekt ist ab sofort sowohl als 360°-Version für Laptop, Desktop und Mobiltelefon als auch mit VR-Brille erlebbar."Digital, interaktiv, nutzerfreundlich - ein Projekt, mit dem wir auch junge Userinnen und User erreichen wollen.“, sagt Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung und ergänzt: „Und ein wichtiger Baustein für die Meinungsbildung. Es ist Teil unserer öffentlich-rechtlichen Bildungsangebote, die auch im Schul- bzw. Distanzunterricht eingesetzt werden können - gerade in diesen Pandemie-Zeiten eine wichtige Hilfestellung für Lehrkräfte und Schüler*innen."