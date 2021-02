3 Quotengeheimnisse

Im ZDF war eine Dokumentation über Religion gerade bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich.

Obwohl Komiker Florian Schroeder seit Wochen in aller Munde ist, kann der Neustart seiner Sendung im Ersten nicht wirklich punkten. Nur 0,54 Millionen Zuschauer schalteten am Dienstag um 23.40 Uhr ein und verhalfen der blauen Eins zu einem Marktanteil von 4,9 Prozent. Gar nicht gut schnitt die Sendung beim jungen Publikum ab, denn es „verirrten“ sich nur etwa 100.000 Zuschauer zu seinem Programm. Der Marktanteil lag bei katastrophalen 3,3 Prozent.Die Dokumentation «Die Gastarbeiter Gottes – Für ein Halleluja um die halbe Welt» lief am Dienstagabend nach dem «heute-journal». Der Film von Katharina Gudel und Ulf Eberle war beim Gesamtpublikum mit 2,14 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 9,2 Prozent kein Erfolg. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die neue Produktion auf eine Reichweite von 0,46 Millionen Zuschauer. Mit einem Marktanteil von siebeneinhalb Prozent verzeichnete das ZDF aber weit überdurchschnittliche Werte.Das Erste ging am Montag um 23.35 Uhr der Geschichte der «geheimen Depots vom Buchenwald» nach. Die Dokumentation von Peter-Hugo Scholz, Lutz Pehnert und Ute Gebhardt erreichte nur 0,82 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei sieben Prozent. Bei den jungen Zuschauern verbuchte man 0,21 Millionen Zuschauer, sodass man mit 6,7 Prozent Marktanteil auf dem Senderschnitt landete.