«Spook Who Sat by the Door»: Pilotfilm bei FX

US-Fernsehen

Der Disney-Sender FX hat eine Serienadaption bestellt.

Der TV-Sender FX hat einen Pilotfilm für eine Serienadaption von Sam Greenlees Roman „The Spook Who Sat by the Door“ bestellt. Die Adaption des Buches wird von Leigh Dana Jackson geschrieben, die auch als ausführende Produzentin und Showrunnerin fungieren wird. Lee Daniels und Marc Velez werden im Auftrag von Lee Daniels Entertainment ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Gerard McMurray wird bei dem Pilotfilm Regie führen und außerdem die Produktion übernehmen. 20th Television wird produzieren.„Spook Who Sat by the Door“ war das Lieblingsbuch meines Vaters", sagte Daniels. "Er wäre so stolz, dass ich das mache und noch stolzer, dass ich das mit Gerard und Dana mache - zwei mutige und brillante schwarze Geschichtenerzähler." Der Roman wurde bereits 1973 mit Larence Cook in der Hauptrolle verfilmt. Erstmals wurde der Roman im März 1969 von Allison & Busby in Großbritannien veröffentlicht.Jacksons frühere TV-Credits umfassen «Raising Dion», «24: Legacy», «Sleepy Hollow», «The Tomorrow People» und die kommende Apple-Serie «Foundation».