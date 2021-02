Dan Harmon arbeitet an animierter Serie über das alte Griechenland

US-Fernsehen

Als Fernsehsender wurde die Heimat der «Simpsons», also das Network FOX gewählt.

Der Schauspieler Dan Harmon hat die erste Serie im Rahmen seines exklusiven Animationsdeals mit Fox Entertainment für den Sender FOX auf die Beine gestellt. Die noch unbenannte Serie spielt im mythischen alten Griechenland und dreht sich um eine unvollkommene Familie von Menschen, Göttern und Monstern, die versucht, eine der ersten Städte der Welt zu leiten.Die Serie soll im kommenden Jahr starten, derzeit werden Sprecher gecastet. Harmons Vertrag sieht vor, dass Fox Entertainment die Serie vollständig finanzieren und besitzen wird, die Fox-Tochterfirma Bento Box Entertainment stellt die Grafiken her. "Überlassen Sie es Dan Harmon, den Mythos der frühen griechischen Zivilisation in einen bemerkenswert scharfen Kommentar zur heutigen Politik, Prominenz und Popkultur zu verwandeln", sagte Michael Thorn, President of Entertainment bei Fox Entertainment."Dieses Projekt ist eine unglaublich respektlose Familienkomödie, erzählt von einem der originellsten Geschichtenerzähler der Stadt. Wir sind stolz darauf, mit Dan bei dieser Serie zusammenzuarbeiten, die unsere Position im Animationsbereich stärkt und im Zuge des weiteren Aufbaus von Fox Entertainment einen wichtigen ersten Schritt für uns mit unserem ersten komplett eigenen Scripted Property darstellt." Harmon war zuletzt Co-Erfinder der Serie «Rick and Morty».