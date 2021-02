Super Bowl, super Quoten

Sportcheck

So einseitig der Super Bowl auch war, so sehr lockte das klare 31:9 der Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs trotzdem die Zuschauer vor den Fernsehapparat.

26,3 Prozent an Marktanteil, 2,41 Millionen Zuschauer zum ersten Quarter nach Mitternacht konnte ProSieben melden. Platz 18 zwar nur am Sonntag (obwohl ja bereits Montag war), was die Zahl der Fans betrifft. Doch in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bedeuteten die 1,73 Millionen Rang drei - nur «Tagesschau» und «Tatort» im Ersten liefen besser. Die 48,8 Prozent an Marktanteil steigerten sich nach 2 Uhr sogar auf 65,7 Prozent. Auch da blieben noch 1,40 Millionen Menschen der wichtigen Zielgruppe in Deutschland wach, 1,85 Millionen insgesamt. Tolle Zahlen, leider ein eher langweiliges Footballspiel...Passend zum vielen Schnee in weiten Teilen Deutschlands beginnen diese Woche die nächsten großen Wintersport-Highlights, allesamt zu sehen im TV. Aber sowohl bei der Biathlon-WM in Pokljuka, Slowenien, als auch bei der Alpinen Ski-WM 2021 im italienischen Cortina d'Ampezzo dürfte es keine Medaillenflut geben für Deutschland - anders als beim Rodeln zuletzt. Der Schnee hat aber auch diese Wettkämpfe im Griff: Die für Montag geplante Damen-Kombination ist wegen zu viel weißer Pracht von oben verschoben worden. Super-G und Slalom sollten auf Eurosport , DAZN und in der ARD laufen...Ab Herbst 2021 darf Amazon Prime exklusiv das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag zeigen. Fußball aus der Edelliga also. Und dafür hat man jetzt bereits eingekauft. Oder besser: Abgeworben: Denn Sebastian Hellmann und Jonas Friedrich kommen als Moderator (Hellmann) und Kommentator (Friedrich) für die selbst ernannte Königsklasse des Ballsports. Beide können auf eine langjährige Erfahrung bei Premiere, Sport1 , ARENA, Sky und LIGA Total! zurückblicken. Insgesamt werden nächste Saison 16 Begegnungen exklusiv bei Prime Video zu sehen sein, inklusive zweier Play-Off-Spiele, sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.O.-Runde.Nochmal Amazon Prime: Dort erscheint in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München eine große Dokumentation über den deutschen Rekordmeister mit versprochenen exklusiven Einblicken hinter die Kulissen. Die Mannschaft von Hansi Flick, derzeit im Fernen Osten weilend, soll sich hautnah habe filmen lassen. Und das kommt zu besten Zeiten angesichts der Triumphe im Jahr 2020 von Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Thomas Müller. Aber erst im Herbst wird man den Film sehen, ob dann Jerome Boateng noch an Bord ist und ob dessen private Beziehungsaffäre in der Dokumentation eine Rolle spielt, darf beides bezweifelt werden. Klar aber: Solche Projekte tragen zur weiteren Kommerzialisierung des Fußballs bei, die von der Mehrheit der Fanszene an sich abgelehnt wird.Kaum ist der Super Bowl Geschichte, schon kommt ProSieben MAXX und vermeldet, dass im kommenden Sommer 13 Spiele der European League of Football beim Sender gezeigt werden. Sommer - oder: Das ist die Jahreszeit, die man derzeit fast schon vergessen hat... Der Münchner TV-Sender überträgt die Spiele der neu gegründeten European League of Football. 13 Partien werden vorerst zu sehen sein. Erst im Juni startet diese Liga in ihre erste Saison. Mit Mannschaften aus Hamburg, Berlin, Frankfurt, Ingolstadt, Hannover, Stuttgart, Barcelona und Breslau. Klingt überwiegend zu 25 Prozent deutsch....14,7 Prozent Marktanteil waren eindeutig: Das Weltmeister-Duell Pascal Hens (Handball) gegen Kevin Großkreutz (Fußball) auf ProSieben war - trotz diverser Längen - klasse. "Pommes" Hens gewann knapp gegen "Döner" Großkreutz in Duellen wie Rückwärtslaufen, Sachen treffen, Holz spalten, Zahlen schreiben oder Flaschenangeln. Unfassbar, dass Sackhüpfen im TV von kurz nach Acht bis weit nach Mitternacht faszinierend sein kann...* Montag, 19.00 Uhr: Bayern München - Al-Ahly Kairo (Fußball FIFA Klub Weltmeisterschaft. Halbfinale in Doha, DAZN)* Montag, 20.00 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel (Fußball: 2. Bundesliga, Sky Sport)* Montag,21.00 Uhr: Atletico Madrid - Celta Vigo (Fußball Spanien, La Liga, DAZN)* Dienstag, 01.00 Uhr: Australian Open (Tennis, Grand Slam in Melbourne, Eurosport und DAZN)* Dienstag, 01.00 Uhr: Ottawa Senators - Edmonton Oilers (Eishockey NHL, DAZN)* Dienstag, 03.30 Uhr: Denver Nuggets - Milwaukee Bucks (Basketball NBA, DAZN)* Dienstag, 10.30 Uhr: Weltmeisterschaften in Cortina d´ Ampezzo (Ski Alpin, Super-G der Frauen, Eurosport und DAZN)* Dienstag, 12.50 Uhr: Weltmeisterschaften in Cortina d´ Ampezzo (Ski Alpin, Super-G der Männer, Eurosport 2 und DAZN)* Dienstag, 18.40 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Istanbul Basaksehir (Fußball Türkei, Pokal, Türkiye Kupasi, Viertelfinale, sportdigital)* Dienstag, 18.45 Uhr: Kristianstad - Füchse Berlin (Handball EHF European League, DAZN)* Dienstag, 19 Uhr: VfB Lübeck - Hansa Rostock (Fußball, 3. Liga, Magentasport)* Dienstag, 19 Uhr: Fraport Skyliners Frankfurt - Brose Baskets Bamberg und ratiopharm Ulm - FC Bayern München (Basketball, Bundesliga Männer, jeweils Magentasport, das Spiel aus Ulm zeigt auch Sport1)* Dienstag, 20.45Uhr: Juventus Turin - Inter Mailand (Fußball Italien, Copa Italia, Halbfinale, DAZN)* Dienstag, 21.00 Uhr: Real Madrid - FC Getafe (Fußball Spanien, La Liga, DAZN)* ab Mittwoch, 14.45 Uhr: WM in Pokljuka (Biathlon, Mixed-Staffel, ARD)* Mittwoch, 18.45 Uhr: Flensburg-Handewitt - Vardar Skopje (Handball, Champions League, DAZN)* Mittwoch, 19 Uhr: Dynamo Dresden - SV Wehen-Wisbaden (Fußball, 3. Liga, Magentasport)* Mittwoch, 20.30 Uhr: RB Salzburg - Austria Wien (Fußball, Bundesliga, Österreich, Sky)* Donnerstag, 19 Uhr: Balingen-Weilstetten - HSC 2000 Coburg (Handball-Bundesliga, Männer, Sky)* Freitag, 18.30 Uhr: Holstein Kiel - Würzburger Kickers (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Freitag, 19.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - SGS Essen (Fußball, Frauen-Bundesliga, Eurosport)* Freitag, 20.30 Uhr: Hamburg Towers - Baskets Bonn (Basketball, Bundesliga-Männer, Sport1)* Samstag, 9.30 Uhr: WM in Altenberg (Skeleton, Mixed-Team, ARD)* Samstag, 13.25 Uhr: WM in Altenberg (Bob, ARD)* Samstag, 16.25 Uhr: SSC Schwerin - SC Potsdam (Volleyball, Damen-Bundesliga, Sport1)* Samstag, 18.30 Uhr: Sportschau (Zusammenfassung der Fußball-Bundesliga mit u.a. Dortmund - Hoffenheim, ARD)* Sonntag, ab 10.40 Uhr: Biathlon, Ski alpin, Bob (Weltmeisterschaften in Pokljuka, Cortina und Altenberg, alles auf ARD)* Sonntag, 15 Uhr: Brose Baskets Bamberg - Alba Berlin (Basketball-Bundesliga, Sport1)* Sonntag: 17 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Düsseldorfer EG (Eishockey, DEL, Sport1)