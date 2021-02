Die Filmübertragungen haben auf allen Sendern zu kämpfen

Quotennews

Bei RTL, Sat.1 und RTLZWEI reichten die Ausstrahlungen meist nur für passable Ergebnisse.



RTL eröffnete die Primetime am Sonntagabend mit dem Science-Fiction-Film. Es schalteten 2,26 Millionen Fernsehende ein, woraus ein akzeptabler Marktanteil von 6,9 Prozent resultierte. Auch bei den 0,85 Millionen Umworbenen kam man nicht über ein annehmbares Ergebnis von 9,0 Prozent Marktanteil hinaus. Mit dem Fantasy-Filmsank die Reichweite auf 0,97 Millionen Zuschauer, die Quote verharrte bei 6,8 Prozent. In der Zielgruppe entsprachen 0,38 Millionen Fernsehende mauen 8,0 Prozent Marktanteil.Die Komödie «Plötzlich Familie» ► war in Sat.1 ebenfalls nicht besonders erfolgreich. 1,45 Millionen Filmfans hatten eine mäßige Sehbeteiligung von 4,4 Prozent zur Folge. Hier schafften es die 0,82 Millionen Jüngeren immerhin über den Senderschnitt und verbuchten einen guten Marktanteil von 8,6 Prozent. Beim Actionthrillerverkleinerte sich das Publikum auf 0,91 Millionen Menschen, die Quote kletterte hingegen auf einen guten Wert von 6,2 Prozent. Bei den 0,35 Millionen Werberelevanten fiel der Sender auf solide 7,2 Prozent Marktanteil zurück.RTLZWEI strahlte das Politdramaaus, wofür sich 0,77 Millionen Fernsehende interessierten. Folglich kam ein passabler Marktanteil von 2,4 Prozent zustande. Bei den 0,41 Millionen Jüngeren fiel das Ergebnis mit einer Quote von 4,4 Prozent recht ähnlich aus. Die Wiederholung der Komödiehob den Marktanteil bei 0,35 Millionen Zuschauern auf durchschnittliche 2,8 Prozent. In der Zielgruppe fiel der Sender jedoch auf annehmbare 4,0 Prozent zurück.