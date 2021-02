«Historys Greatest Mysteries»: Neue Doku-Reihe mit Laurence Fishburne

TV-News

Der Schauspieler wird in der neuen Doku-Reihe große Mythen aufklären. Im Deutschen wird der von Tom Vogt synchronisiert.

Mit „History’s Greatest Mysteries“ bringt The HISTORY Channel eine hochkarätig besetzte neue Doku-Reihe in den deutschsprachigen Raum. Das Programm richtet sich inhaltlich auf berühmte historische Vorfälle, die über die Jahre eine große Anzahl an Legenden mit sich brachten. Diese sollen vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse bewertet werden, mit dem Ziel, die Wahrheit hinter dem Mythos zu finden.Das siebenteilige Format, durch das Laurence Fishburne als Host führt, widmet sich vom Untergang der Titanic über die Ermordung Abraham Lincolns bis hin zum Rätsel um Roswell berühmten historischen Ereignissen und damit verbundenen Mysterien. Dabei untersucht die Doku-Reihe derartige Fälle nach deren Faktenlage. Beispielsweise wird sich bei einem Fall mit der Titanic von DNA-Tests, der Auswertung von über 20.000 Seiten an FBI-Akten oder der Untersuchung von bislang nicht öffentlich zugänglichen Dokumenten Gebrauch gemacht.Die deutsche Erstausstrahlung von «History’s Greatest Mysteries» startet auf The HISTORY Channel am Sonntag, den 4. April, ab 21:45 Uhr mit einer Doppelfolge. Danach gibt es jeden Sonntag eine neue Folge. Zum Staffelfinale am 25. April sind sogar drei Episoden zu sehen.