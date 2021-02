Neuer Morning-Podcast der Bertelsmann Content Alliance

Vermischtes

Ein täglicher Morning-Podcast, der über die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftsrelevanten Themen des Tages berichten wird.

Im Frühjahr 2021 starten der STERN, das Wochenmagazin von Gruner + Jahr, die Mediengruppe RTL Deutschland und die Audio Alliance gemeinsam einen Morning-Podcast. Für diesen nutzen die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance "ihre gesamte journalistische Expertise und Kraft aus den Mediengattungen Print, Online, TV und Audio", wie es in einer Mitteilung heißt.Besonders wird in der Redaktion drauf geachtet, dass die Interview-Partner vielschichtig und breit aufgestellt sind, um die Gesamtheit der Meinungsmacher sowie der Bevölkerung abzubilden. Der Podcast wird ab Frühjahr 2021 wochentäglich auf Audio Now und allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar sein."Das Bedürfnis, über aktuelle Ereignisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Laufenden zu sein und diese professionell eingeordnet zu bekommen, ist bei vielen Menschen in Deutschland derzeit groß.“, sagt Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken Mediengruppe RTL Deutschland und Chief Product Officer Gruner + Jahr und hinzu: „Ein leidenschaftliches Team aus Mitarbeiter*innen von RTL, STERN und der Audio Alliance arbeitet daher mit Hochdruck an einem einzigartigen Angebot, das die Tiefe von Print und Online mit der Schnelligkeit von TV und Audio vereint. Wir können es kaum erwarten, unseren künftigen Hörer*innen schon bald das Ergebnis zu präsentieren und sie einzuladen, mit uns täglich bestens informiert in den Tag zu starten."