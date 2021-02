Joko stiehlt uns den Abend

Quotenmeter.FM

Die neue Sendung von Florida TV lief erst unbemerkt, wurde aber dann zum großen Hit.

Zwischen 5. Januar und 2. Februar 2021 strahlte ProSieben insgesamt fünf Episoden der neuen Sendung «Wer stiehlt mir die Show?» aus, in der Joko Winterscheidt gegen einen Wildcard-Gewinner und die drei Prominenten Elyas M’Barek, Palina Rojinski und Thomas Gottschalk antrat. Die Sendung holte zunächst leicht überdurchschnittliche Werte, wurde mit der vierten Episode ein großer Hit.Bis zu drei Millionen Menschen verfolgten die Sendung, wenn man die Wiederholungen in der Nacht zum Freitag und am Sonntagnachmittag miteinberechnet. Außerdem summieren sich die Klicks bei YouTube und die Abrufe beim Streamingdienst Joyn . Obwohl dies nur eine Rateshow ist, kommt das neue Format bei Fabian Riedner und Julian Schlichting hervorragend an.Für Riedner steht fest, dass Elyas M’Barek zwar als Schauspieler angesehen ist, aber seine Qualitäten als Moderator völlig unterschätzt sind. Schlichting findet Thomas Gottschalk gut, der sich mit einer Leichtigkeit bewegt.