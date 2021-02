Neuer «NightWash»-Podcast mit Atze Schröder

Vermischtes

Der Podcast beschäftigt sich wie die Fernsehsendung mit Stand-Up-Comedy. Dabei kann man auch mit bekannten Gästen aus der Branche rechnen.



«NightWash» zählt für viele große Comedians als Anfang ihrer Karriere, dabei hat Atze Schröder als Gastgeber, die Comedyshow im Fernsehen präsentiert. Jetzt veröffentlicht er unter dem Label des Erfolgsformats einen ausschließlich aus dem Thema Stand-Up-Comedy bestehenden Podcast namens «Stand Up! powered by NightWash».Schon am Montag, den 1. Februar, ist diese Podcast-Reihe mit Comedian Chris Tall gestartet. Alle zwei Wochen kann man sich immer montags auf eine neue Folge mit einem bekannten Gast-Comedian neben Atze Schröder freuen. So sind in den nächsten Folgen Comedy-Stars wie Luke Mockridge, Bülent Ceylan, Maria Clara Groppler, Bastian Bielendorfer, Simon Pearce, Abdelkarim, Simon Stäblein, Özcan Cosar und Maxi Gstettenbauer bei dem Podcast zu hören.„NightWash ist seit Jahren DIE Marke, wenn es im deutschsprachigen Raum um Stand-Up-Comedy geht.“, meint Atze Schröder und sagt weiter: „Hier haben Nachwuchskünstler*innen die Chance, ihre Nummern vor einem breiteren Publikum zu spielen und viele sehr erfolgreiche Stand Upper*innen kehren immer wieder gerne auf diese Bühne zurück. Ich möchte im Gespräch mit den verschiedenen Stand Upper*innen wissen, wie war ihr Weg auf die Bühne? Was treibt sie an? Damit wir verstehen, was die Menschen ausmacht, denen wir im besten Fall lachend zuhören.“Es werden lustige, aber auch ernste Geschichten erzählt und die Hörer und Hörerinnen erfahren einige Geheimnisse die hinter den Kulissen der Stand-Up-Comedy-Bühne passieren. Der Podcast ist auf sämtlichen Plattformen verfügbar.