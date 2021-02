RTL & ntv mit Angela Merkel im Interview

TV-News

In einer Sonder- und Call-in Sendung stellt sich die Bundeskanzlerin den Fragen von Frauke Ludowig und Nikolaus Blome.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am heutigen Abend, am Donnerstag den 4. Februar von RTL und ntv um 20:15 Uhr in der 15-minütigen Sendung «Corona-Krise - Deutschland braucht Antworten» Antworten auf die Fragen von Frauke Ludowig und Nikolaus Blome liefern. Das Augenmerk der Sondersendung bezieht sich vor allem auf die Auswirkungen des Lockdowns auf die Menschen im Land.Anschließend gibt es ein Live-Stream auf RTL.de, in dem in der Call-in Sendung «Nach dem großen Merkel-Interview - Jetzt. Diskutiert. Deutschland.» User die Möglichkeit haben, die Ausführungen von Angela Merkel zu kommentieren und selbst Fragen zu stellen. Die Moderation übernehmen weiterhin Ludowig und Blome."Das Interview mit der Bundeskanzlerin markiert den Auftakt in ein besonderes Wahljahr.“, sagt Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News und ergänzt: „Die Pandemie wird unser Leben noch viele Monate lang bestimmen. Täglich berichten uns unsere Zuschauer, was sie beschäftigt und bedrückt. Wir wollen Antworten und bieten Orientierung.""Wir erreichen mit unseren journalistischen Angeboten im Schnitt täglich über 24 Millionen Menschen. Unsere Zuschauer und User tragen unser Land mit großer Kraftanstrengung durch diese Krise. Als größtes privates Medienunternehmen in Deutschland ist es unser Anspruch, die politischen Entscheidungen kritisch zu begleiten und mit Fakten zur Meinungsbildung beizutragen.", meint Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv und Netzwerke bei RTL News. Damit ist RTL bzw. ntv bereits der zweite Sender, dem Merkel in dieser Woche für ein Interview zu Verfügung steht. Am Dienstag zeigte Das Erste kurzfristig ebenfalls ein 15-minütiges Interview in der Sondersendung