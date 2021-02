Digital Natives: Caroline Maria Frier

Interview

Die Schauspielerin stellte sich in dieser Woche den Quotenmeter-Fragebogen. Für was wohl Caroline Maria Frier brennt? Und wie hält sie sich fit?

Für neue und herausfordernde Rollen! Das kein „Arbeitstag“ (Film oder Theater) dem anderen gleicht. Das treibt mich an - bei mir gab es beruflich nie einen „Plan B“!Meine morgendliche Schmuseeinheit mit unseren Katzen, eine kalte Coke mit Zitrone und meinen Freund, der mir abends nach einem Drehtag den perfekten Koch mimt und mich kulinarisch verwöhnt.Morgens auf dem Handy bei Spiegel Online , dann ganz klassisch um 20.00 Uhr bei der «Tagesschau» im TV und wenn ich Lust habe mein Englisch aufzufrischen wird bei CNN reingezappt. Und ja – ich geb es zu – auch! über Instagram.Oh, diese Liste ist lang… Ich mache mich doch jetzt hier nicht unbeliebt unter meinen Kollegen.Okay – mehr Dreharbeiten mit meiner Schwester Annette wären schön, gerne aber auch mit Meryl Streep, Sean Penn, dem George... etc. p.p.Als kölsches Mädsche: „Et kütt wie et kütt“ und „Et hätt noch immer joot jejange“. Passt immer!Wie bereits erwähnt, damit, mich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Und dann lange zu quatschen in der Küche.Ich gehe walken im Wald oder um den See und „versuche“ täglich meine Sport-App „7“ zu nutzen. Ein Sieben-Minuten-Workout, das man überall machen kann.Hauptsächlich Instagram, ehrlich gesagt.Zocken ist gar nicht mein Ding. Gott sei Dank! War es auch noch nie.Apple Music, Netflix und Babbel, um mein Spanisch wieder aufzufrischen. Hasta luego, muchachos!