21/22: The CW verlängert zwölf Serien

US-Fernsehen

Darunter gehören die Serien «Walker», «The Flash» und «Riverdale».

Das amerikanische Network The CW hat vorzeitig zwölf Serien für eine kommende Saison verlängert. Dieser Vorlauf ist vor allem für die Formate des Arrowverse wichtig, damit Crossovers geplant werden können. Unter anderem wurde aber auch die Neuauflage von «Walker, Texas Ranger» namensmit Jared Padelecki für eine zweite Staffel verlängert.Die anderen Serien sind: «All American» (verlängert für Staffel 4), «Batwoman» (verlängert für Staffel 3), «Charmed» (Staffel 4), «DC's Legends of Tomorrow» (Staffel 7), «Dynasty» (Staffel 5), «The Flash» (Staffel 8), «In The Dark» (Staffel 4), «Legacies» (Staffel 4), «Nancy Drew» (Staffel 3), «Riverdale» (Staffel 6), und «Roswell, New Mexico» (Staffel 4). Die Serien «Legends of Tomorrow», «In The Dark», «Dynasty» und «Roswell, New Mexico» warten noch auf Starttermine in dieser Saison.Die Erstausstrahlungen «Kung Fu» und «The Republic of Sarah» waren nicht unter den vorzeitigen Verlängerungen, beide Serien hatten noch keine Premiere auf dem Sender. Darüber hinaus hat The CW fünf zusätzliche Episoden für Staffel eins von «Walker» und zwei zusätzliche Episoden von «Superman & Lois»" bestellt.