«The Masked Singer»-Host Nick Cannon an Corona erkrankt

US-Fernsehen

Die Produzenten der Show haben sich eine Schauspielerin als Gastmoderatorin geangelt.

Der Moderator des amerikanischen «The Masked Singer», Nick Cannon, wurde positiv auf Corona getestet. Er kann deshalb in den ersten Episoden der fünften Staffel der FOX-Show nicht dabei sein. Die Verantwortlichen haben Schauspielerin und Moderatorin Niecy Nash gebucht. Nash wird als Moderatorin einspringen, wenn am Donnerstag die Produktion der neuen Staffel beginnt.Die Premiere der fünften «The Masked Singer»-Staffel ist für März geplant. Zurück in die Show kehren wie gewohnt die Ratefüchse Jenny McCarthy Wahlberg, Nicole Scherzinger, Ken Jeong und Robin Thicke. Anders als in Deutschland wird die Show in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht live ausgestrahlt. Seit der Rückkehr zur Produktion im vergangenen Sommer hat «The Masked Singer» strenge COVID-Protokolle beibehalten, und Jeong, der Arzt ist, hat insbesondere ein Auge darauf geworfen, wie die Show mit der Sicherheit umgeht.Nash kennt man von Revival von «Reno 911» sowie den Serien «Mrs. America» (FX) und «Never Have I Ever» (Netflix). Außerdem spielte sie in der TNT-Serie «Claws» mit. Als Moderatorin kennt man sie von «Clean House» (Style Network).